НАБУ та САП повідомили керівнику державного органу зі спеціальним статусом про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) висунули підозру чинному керівнику державного органу з особливим статусом у справі незаконного збагачення на суму 56,2 млн грн та у поданні недостовірної інформації в деклараціях.

Хоча імена підозрюваних не були розкриті правоохоронцями, за інформацією ЗМІ, йдеться про очільника Антимонопольного комітету та ексголову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Його звинувачують за статтями 368-5 та 366-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування встановило, що у період з 2020 по 2023 рік, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого майна:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок площею понад 220 кв. м і 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "BMW X3".

Загальна вартість активів становить 61,7 млн грн. При цьому законні доходи Кириленка та його родини не дозволяли здійснити такі покупки.

"З метою приховування фактів незаконного збагачення посадовець не включив інформацію про набуте майно в свої декларації за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", – повідомили в САП.

Розслідування було розпочато після публікації журналістського розслідування від "Радіо Свобода".

Зокрема, у березні НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка на основі розслідування про елітне майно його родини. Журналісти виявили, що в період з 2020 по 2023 рік родина Павла Кириленка придбала нерухомість і автомобілі на загальну ринкову суму понад 70 мільйонів гривень.

Серед виявленого майна, що належить родині Павла Кириленка, є великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва, а також чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. Важливо, що частину елітної нерухомості в Ужгороді було придбано вже під час повномасштабної війни.

При цьому, родичі Кириленка не ведуть бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б для придбання такого майна. Крім того, сам посадовець не вказував у декларації інформацію про нерухомість та автомобілі, якими користується його родина.

Джерело: УП.

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