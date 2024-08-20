Якщо у вас бракує терпіння на загортання традиційних голубців, спробуйте приготувати ледачі голубці за рецептом шеф-кухаря Тетяни Літвінової. Ліниві голубці у формі пирога обов’язково сподобаються вашим близьким. Для їх приготування знадобляться капуста, рис, фарш, овочі та спеції.

Основні інгредієнти:

Капуста білоголова — 700 г

Морква — 200 г

Цибуля — 200 г

Рис — 50 г

Яловичий фарш — 500 г

Соус томатний — 200 г

Часник — 2 зубчики

Сіль — 1.5 ч. л.

Сушений часник — 1 ч. л.

Мелений коріандр — 1 ч. л.

Топлене масло — 30 г

Сметана — 100 г

Приготування:

Капусту промийте, загорніть у плівку та відправте у мікрохвильову піч на 15 хвилин. Цибулю та часник подрібніть і обсмажте з топленим маслом до м’якості. Моркву натріть на середній терці.

Приготуйте ледачі голубці:

До моркви додайте смажену цибулю, фарш, рис, сіль, сушений часник і коріандр. Добре перемішайте.

Сформуйте пиріг з ледачими голубцями:

Розгорніть капусту, від’єднайте листки та зріжте потовщення. Викладіть частину листків на дно форми (27 см), накрийте фаршем, а зверху — рештою листків.

Змішайте залишки томатного соусу та сметани, посоліть, змастіть пиріг і розрівняйте.

Випікайте пиріг з ледачими голубцями:

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте 45 хвилин. Приготуйте ледачі голубці та насолоджуйтеся! Смачного!

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