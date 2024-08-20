Якщо у вас бракує терпіння на загортання традиційних голубців, спробуйте приготувати ледачі голубці за рецептом шеф-кухаря Тетяни Літвінової. Ліниві голубці у формі пирога обов’язково сподобаються вашим близьким. Для їх приготування знадобляться капуста, рис, фарш, овочі та спеції.
Основні інгредієнти:
- Капуста білоголова — 700 г
- Морква — 200 г
- Цибуля — 200 г
- Рис — 50 г
- Яловичий фарш — 500 г
- Соус томатний — 200 г
- Часник — 2 зубчики
- Сіль — 1.5 ч. л.
- Сушений часник — 1 ч. л.
- Мелений коріандр — 1 ч. л.
- Топлене масло — 30 г
- Сметана — 100 г
Приготування:
- Капусту промийте, загорніть у плівку та відправте у мікрохвильову піч на 15 хвилин.
- Цибулю та часник подрібніть і обсмажте з топленим маслом до м’якості.
- Моркву натріть на середній терці.
Приготуйте ледачі голубці:
До моркви додайте смажену цибулю, фарш, рис, сіль, сушений часник і коріандр. Добре перемішайте.
Сформуйте пиріг з ледачими голубцями:
Розгорніть капусту, від’єднайте листки та зріжте потовщення. Викладіть частину листків на дно форми (27 см), накрийте фаршем, а зверху — рештою листків.
Змішайте залишки томатного соусу та сметани, посоліть, змастіть пиріг і розрівняйте.
Випікайте пиріг з ледачими голубцями:
Розігрійте духовку до 180°C і випікайте 45 хвилин. Приготуйте ледачі голубці та насолоджуйтеся! Смачного!
Читайте також:
Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".
Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.
Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.