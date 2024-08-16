До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 16 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 16 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 16 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Правосуддя

Іноді вам сходять з рук речі, які вам не слід робити. І незважаючи на те, що ви раді, що карма вас не відвідала, ви все одно зараз відчуваєте невелике почуття провини того, хто вижив.

Ти знаєш, що життя несправедливе, Овен, і в цей момент ти виграв. Ти зміг узяти гору, але не відчувай долю. Наступного разу тобі може не пощастити.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Прощатися з чимось, що, як ви думали, триватиме довго, дуже важко. Може важко на серці думати, що те, що ви думали, буде у вашому майбутньому, тепер стане частиною вашого минулого.



Це частина вашої життєвої історії та сходинка до більших речей у майбутньому. Зараз це може бути сумно, але врешті-решт ви побачите, як все стане на свої місця.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Іноді стара мудрість має своє місце, яке зараз не працює. Ви можете неправильно застосувати якусь пораду, яку вам дали, тому що вона була дійсно гарна, але в цих обставинах вона не працює.



Добре бути відкритим для нових ідей, і якщо вам доведеться бути тим, хто відкриє, що працює для вас, і можливо вперше, нехай так і буде.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Нові речі у вашому житті можуть викликати багато хаосу. Люди ще не пристосувалися до того, що відбувається, тому вони борються із цим.

Ви можете почуватися непідтримуваними у своїх мріях. Але це не означає, що ви не повинні намагатися слідувати їм. Іноді вам потрібно йти поодинці, поки не з'являться докази, щоб інші повірили у вас.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Мечів

У вас таке почуття, ніби хтось пронизав вас прямо в серці своєю нечесністю та безпринципністю.

Це дуже важкий час для вас зараз, і вам знадобиться деякий час, щоб зцілитись. Ваші охоронці будуть напоготові, але це те, що змусить вас почуватися в безпеці, поки ви не будете готові знову впустити кохання.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута

Настав час припинити намагатися організувати те, що ви плануєте зробити, і почати це робити.

Одна справа говорити про те, чого ви хочете у своєму житті, але одного разу вам доведеться це зробити. Цей день нарешті настав. Усі плани викладено. Тепер настав час вам зосередитися та почати діяти.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сила

Дивно, що ти рідко розумієш, наскільки ти сильний, доки не настає момент, коли тобі доводиться це довести.

Ви проходите через труднощі, що очищає вогонь. Можливо, вам здається, що ви ніколи не впораєтеся, але ви впораєтеся. Коли все закінчиться, ви будете більш впевненими і стійкими.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута

Ви проробили всю роботу, яку вам потрібно було зробити, і тепер вам час рухатися. Сумніви та питання допомогли вам знайти всю необхідну інформацію, і це зайняло чимало часу.

Майже шокує, що ви зараз перебуваєте на стадії життя, коли вам потрібно почати діяти. Спочатку це може бути важко, але перехід від роздумів до дій того вартий.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Ви отримуєте багато хороших порад від людей, які, як ви знаєте, люблять вас і яким ви довіряєте.

Однак ви єдина людина, яка може приймати рішення за себе. Як би вас не любили батьки або інші люди у вашому житті, вам потрібно дати їм знати, що ви збираєтеся робити те, що краще для вас.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута

Багато людей намагаються приймати рішення, але тільки одна людина може по-справжньому керувати.

Кожен хоче бути першим у черзі за визнанням, але зазвичай той, хто робив роботу тихо, у результаті виявляється найсильнішим. Вам не потрібно багато шуміти, щоб вас визнали.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Ви на крок попереду решти. Ось де ви починаєте сяяти.

Ви будували своє життя до цього моменту, і тепер ви можете використовувати всі свої навички та допомагати іншим, поки ви в цьому. Це гарний час для вас та вашого життя, так що насолоджуйтесь ним.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Багато суперечок і суперечок туди-сюди. Деякі люди взагалі не погодяться з вами з якоїсь причини.

Вам може бути важко довести факти, тому що люди хочуть бачити тільки те, що вони хочуть бачити. Можливо, вам краще почекати більше часу, тому що правда часто каже сама за себе.

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