Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури. Подробиці повідомили у СБУ.

Внаслідок спеціальної операції в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

Серед затриманих – місцевий правоохоронець, який з 2015 року підтримував зв’язок з резидентом агентурної групи рф, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За вказівкою Шевченка цей агент у Миколаєві збирав інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні. Крім того, він намагався визначити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та повідомляв окупантам про кадрові зміни в правоохоронних органах України.

Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував своє службове становище і випитував необхідну інформацію у колег під виглядом товариських бесід.

Резидент російської агентури також залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька, колишнього працівника розформованої міліції, який проживає в Миколаєві.

За отриманими даними окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер використовував свого знайомого, який проживає на заході України.

Ще однією з задач цього агента був пошук потенційних кандидатів для вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців і військових у Миколаївській області.

Контррозвідка Служби безпеки України задокументувала його злочинні дії та затримала його під час спроби втечі до Криму. Одночасно був затриманий і правоохоронець-зрадник.

Встановлено, що куратори осередку включали керівника 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління Генерального штабу Збройних Сил рф (більш відомого як ГРУ) та двох співробітників Управління ФСБ у Криму. Їхні особи вже встановлені Службою безпеки.

Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи та документи, що підтверджують злочинну діяльність. Також виявлено російську символіку та рублі.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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