Через спеку в Україні повертаються графіки відключення світла. Протягом найближчих днів очікується збільшене навантаження на енергосистему. Про це очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у ефірі телемарафону.

Як повідомив Кудрицький, в вечірні години буде застосована одна черга відключень світла. Від понеділка до п'ятниці очікується підвищене навантаження на енергосистему, тому в цей період можливі відключення електроенергії.

"Ми вважаємо що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему", – сказав голова "Укренерго".

Кудрицький також додав, що споживання електроенергії традиційно знижується у вихідні дні, тому майбутні субота і неділя "обіцяють бути дещо легшими".

"Поки що ми бачимо досить детальний прогноз. Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір, його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом, наприклад на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів", – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, що в Україні кожен споживач електроенергії має можливість встановити багатозонний лічильник, звернувшись до свого постачальника електрики, і перейти на новий тариф. Наприклад, використовуючи двозонний лічильник, можна скористатися зниженою ціною за електроенергію в нічний час — з 23:00 до 07:00. У цей період тариф становитиме 2,16 грн за кВтгод, що вдвічі дешевше звичайної ціни 4,32 грн за кВтгод.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.