Якщо під час відпочинку в наметі до вас прийде патруль, який здійснює контроль за дотриманням комендантської години подітися нікуди.

На майже всій території України діє комендантська година, під час якої заборонено перебування у публічних місцях для осіб без спеціальних перепусток. Юрист Ігор Тетеря розповів про те, чи можуть покарати українців за відпочинок у наметах під час дії комендантської години.

Згідно із законом, під час комендантської години заборонено перебування осіб без спеціальних перепусток на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів.

Юрист зазначив, що основні заборони під час комендантської години, крім заборони руху транспорту, полягають у забороні перебування на вулицях та в громадських місцях для осіб без відповідних перепусток.

Оскільки відпочинок з наметами зазвичай відбувається на природі, далеко від населених пунктів і громадських місць, заборони комендантської години не поширюються на такі ночівлі.

"Однак, в окремих областях України можуть встановлюватися особливі заборони щодо перебування на тих чи інших місцевостях, тому варто уважно перевірити законодавство у місті чи області де планується відпочинок на предмет відповідних заборон", - каже Тетеря.

Також слід уникати ночівлі в наметах поблизу режимних, стратегічних та військових об'єктів, а також об'єктів критичної інфраструктури.

"Якщо під час відпочинку в наметі до вас завітає патруль, що здійснює контроль за дотриманням комендантської години, поліцейські чи військовослужбовці, перш за все варто поводити себе ввічливо та стримано і у випадку повідомлення ними, що ви порушуєте певні заборони, після уточнення деталей та надання пояснень, варто підкоритися законним вимогам таких осіб, оскільки в іншому випадку вас може бути притягнуто до відповідальності, яка встановлена в ст. 185 КУпАП", – застерігає юрист.

Згідно з цією статтею, за порушення передбачена наступна відповідальність:

Штраф від 136 до 255 грн;

Громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин;

Виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;

Адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Джерело: РБК.

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