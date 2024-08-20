В Україні підвищуються не лише тарифи на комунальні послуги, а й вартість проїзду в громадському транспорті. У середньому по Україні тарифи на проїзд у міському транспорті лише за перший квартал 2024 року зросли на 5,7% – з 9 до 9,5 гривні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, найвища вартість проїзду у громадському транспорті спостерігається у Львівській області, де квиток подорожчав на 8% і тепер коштує 15,7 гривні.

Другу та третю позиції за дорожнечею проїзду займають Житомирська та Чернігівська області. У Житомирській області тариф зріс на 50%, до 15 гривень, а в Чернігівській – на 15,3%, до 13,8 гривні. У столиці України вартість проїзду залишилася без змін.

Держстат відзначає, що серед регіонів із найдешевшим проїздом у міському транспорті лідирують Київська, Херсонська, Кіровоградська та Харківська області. Зазначається, що наведені статистичні дані стосуються виключно муніципального транспорту. Вартість проїзду в приватних маршрутках не була врахована при складанні звіту. Крім того, дані по Донецькій та Луганській областях відсутні.

Нагадаємо також, що АТ "Укрзалізниця" розробляє нову модель тарифів на пасажирські перевезення, яка враховуватиме популярність маршрутів та час доби.

Згідно з новою моделлю, "Укрзалізниця" планує поступове підвищення базових тарифів щороку з урахуванням інфляції. Крім того, компанія звернулася до уряду з пропозицією прибрати державне регулювання цін на квитки класу "СВ", які, попри високу вартість, швидко розкуповуються.

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