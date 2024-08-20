Під час розгляду справи військовозобов'язаний висловив каяття і заявив про готовність служити та захищати країну.

На Хмельниччині чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився до військової частини через похмілля. Під час судового засідання він заявив, що готовий служити. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалах суду зазначено, що, отримавши бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чоловік не з'явився на виряджання до військової частини.

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що напередодні, коли мав прибути до ТЦК для вирядження до війська, він перебрав з алкоголем. На наступний день він почувався погано і не зміг прибути за викликом, не сповістивши при цьому працівників ТЦК про причини своєї відсутності.

У суді представники ТЦК зазначили, що чоловік пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до служби. Вони також підтвердили, що чоловік особисто отримував повістку та підписувався за неї.

Під час розгляду справи судом військовозобов'язаний висловив каяття і заявив про готовність служити та захищати країну.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак суддя застосував одну з норм Кримінального кодексу, звільнивши його від відбування основного покарання, і встановив іспитовий строк тривалістю один рік.

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