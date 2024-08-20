Якщо податок буде введено, він може знизити викиди вуглецю на 100 млн. тонн і забезпечити надходження $5,2 млрд.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує ввести додатковий податок на електроенергію для компаній, що займаються майнінгом криптовалют та штучним інтелектом. Це пов'язано з високим споживанням електроенергії та значними викидами вуглецю, які характерні для цих галузей. Про це йдеться у доповіді МВФ.

У доповіді МВФ зазначено, що розвиток криптоіндустрії та штучного інтелекту призводить до значного зростання викидів вуглекислого газу. Виправити ситуацію може введення податку на електроенергію в розмірі 85% для компаній у цих галузях.

Експерти підрахували, що наразі сектор штучного інтелекту та криптомайнінг споживають 2% від загального обсягу світової електроенергії. Очікується, що протягом наступних трьох років цей показник зросте до 3,5%. Крім того, до 2027 року ці галузі можуть становити близько 1% від загальних світових викидів вуглецю.

Згідно з підрахунками, одна транзакція в мережі першої криптовалюти Bitcoin потребує приблизно стільки ж електроенергії, як в середньому споживається жителем Гани чи Пакистану за три роки. А центри обробки даних ШІ-боту ChatGPT використовують для обробки одного запиту в 10 разів більше електроенергії, ніж у Google.

МВФ вважає, що введення податку на електроенергію змусить компанії бути більш обережними з витратами та екологічними питаннями. Якщо податок буде запроваджено в США, він може зменшити викиди вуглецю на 100 млн тонн і забезпечити надходження $5,2 млрд від криптокомпаній і $18 млрд від ШІ-сектора щорічно.

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