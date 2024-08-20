У ЗМІ з'ясували, які саме зміни були погоджені та які нововведення варто очікувати, щодо податків в Україні.

Уряд та Верховна Рада України завершують обговорення змін до податкового законопроєкту №11416, який став предметом значних дискусій і суперечок. У ЗМІ з'ясували, які саме зміни були погоджені та які нововведення варто очікувати.

Спочатку уряд планував ввести новий податок для юридичних осіб з ставкою 1% від доходу, що викликало значне занепокоєння бізнесу через можливе збільшення податкового навантаження. Після тривалих переговорів було вирішено відмовитися від цієї ініціативи і замість цього запропоновано підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ).

Ключовим моментом у переговорах стало підвищення ПДВ, яке обговорювалось на засіданнях фінансового комітету Верховної Ради. Наразі розглядається підвищення ставки ПДВ на 3-4 відсоткових пункти, що може підняти її до рівня 23-24%. Остаточна ставка ще не визначена, але ці зміни можуть суттєво збільшити надходження до державного бюджету.

Окрім підвищення ПДВ, були розглянуті й інші важливі зміни. Одним з ключових рішень стало скасування авансового платежу для автозаправних станцій (АЗС), який складав 4000 грн за кубометр зберігання пального. Натомість АЗС тепер будуть сплачувати фіксований платіж за кожен об'єкт, що суттєво змінить податкові умови для цієї галузі.

Крім того, підтверджено підвищення військового збору для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Ставка для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%, тоді як для ФОПів вона буде коливатися від 1% до 5% залежно від групи оподаткування. Ці зміни залишаються в силі і не викликають серйозних заперечень з боку уряду або парламенту.

Також в Україні можуть обкласти податком усі посилки, а не лише ті, вартість яких не перевищує 150 євро (за винятком тих, що надсилають отримувачу без оплати, і вони не призначені для продажу).

Джерело: Fobes.

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