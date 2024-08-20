Дізнайтеся, як підгодувати моркву за допомогою простих і ефективних методів, щоб забезпечити соковитий і смачний урожай.

Щоб підгодувати моркву для отримання соковитих, смачних і корисних плодів, важливо дотримуватися правильних методів підживлення.

Традиційні методи для підживлення моркви

Моркву підгодували ще до появи мінеральних добрив, і ось кілька способів, які активно використовуються сьогодні для підживлення:

Пташиний послід. Це органічне добриво відмінно підходить для підживлення моркви на початкових стадіях розвитку. Розведіть послід водою у пропорції 1/10 (одна частина посліду на десять частин води), настоюйте добу, потім знову розведіть у тій же пропорції. Отриманим розчином можна підгодувати моркву, удобрюючи ґрунт між рядами.

Настій з бур'янів. Бур'яни є чудовим джерелом азоту та калію, тому вони ідеально підходять для підживлення моркви. Для приготування настою помістіть бур'яни у ємність і заповніть її на 3/4 гарячою водою. Залиште ємність на сонці до завершення пінення (2-3 тижні), періодично перемішуючи вміст. Якщо запах буде неприємним, додайте в настій настойку валеріани для покращення аромату. Готовий настій розбавте водою у пропорції 1/10 і обприскуйте ним сходи моркви для підживлення.

Зола. Зола містить багато натрію, калію та магнію, які ефективно підживлюють моркву та захищають її від шкідників. Для підживлення розпушіть ґрунт і посипте його золою (250 г на 1 м²), а потім полийте водою. Можна також розвести золу у воді (100 г золи на 10 л води), дати настоятися до наступного дня і акуратно поливати сходи під корінь, уникаючи попадання на листя.

Для підживлення моркви важливо проводити поливи та обприскування в прохолодну безвітряну погоду. У спекотні дні краще проводити ці процедури рано вранці або ввечері, щоб уникнути стресу для рослин та розвитку захворювань.

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