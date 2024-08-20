Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала союзників України активізувати допомогу, інакше країна може зіткнутися з гуманітарною катастрофою.

Армія рф продовжує наносити удари по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до знищення або захоплення близько 9 ГВт електроенергії, яку країна виробляла. Це викликало побоювання в ЄС щодо можливого гуманітарного кризи в Україні взимку, якщо ситуація не зміниться.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала союзників України активізувати допомогу, інакше країна може зіткнутися з гуманітарною катастрофою.

Масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах завдали серйозної шкоди. В Україні було втрачено обсяг потужностей, який еквівалентний піковому споживанню електроенергії в Португалії, де населення перевищує 10 мільйонів осіб.

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті від часів Другої світової війни", - зазначила вона.

Сімсон також нагадала, що в останні місяці атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру стали більш інтенсивними, знищивши електростанції, теплові пункти, резервні генератори та сховища. Багато об'єктів піддаються повторним атакам. Як наслідок, Україна втратила близько дев'яти гігаватів електропотужностей, що становить половину від необхідного обсягу для зимового періоду.

Дефіцит електрики змусив український уряд запровадити віялові відключення. У деяких містах домогосподарства мають доступ до електроенергії лише кілька годин на добу, що суттєво порушує їхнє повсякденне життя, як зазначається в статті.

Відсутність електрики також створює проблеми з доступом до інших основних послуг, таких як водопостачання та опалення. Без електроенергії не функціонують водяні насоси та каналізаційні системи.

"Найбільше постраждають літні люди, діти та інші вразливі групи населення. Спад економічної активності спричинить зменшення доходів бюджету і збільшення його дефіциту. Ризик гуманітарної катастрофи залишається дуже високим", - підкреслила єврокомісарка.

Джерело: Financial Times.

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