Зараз вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків і притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Національною поліцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА. Його підозрюють у закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Слідство встановило, що Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер на закупівлю одягу для військових. Тендер виграли обрані постачальники через змову з посадовцем департаменту, які постачали неякісний одяг.

Зловмисники купували дешевий одяг без належних сертифікатів відповідності вимогам Міноборони України. Товар лише візуально нагадував військовий одяг. Внаслідок цього державі завдано збитків на понад 21 мільйон гривень.

Посадовцю ОДА повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна. Суд обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, проте прокуратура вже оскаржує це рішення.

Зараз вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків і притягнення до відповідальності інших учасників схеми. Процесуальне керівництво справою здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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