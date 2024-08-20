Щоб не жовтіло листя огірків в серпні, важливо правильно поливати огірки. Жовте листя — неприємне явище, яке часто виникає через сонячні опіки, бактеріальні захворювання чи дефіцит поживних речовин. Щоб не жовтіло листя, потрібен ефективний полив огірків.

Одним з найкращих способів поливати огірки, щоб не жовтіло листя, є використання комплексного поливу. Цей метод не тільки врегулює водний баланс в серпні, але й підгодує огірки для отримання щедрого врожаю.

огірки

Приготуйте настій з цибулинного лушпиння. Для цього велику каструлю наповніть жменею цибулинного лушпиння, залийте 10 літрами води та доведіть до кипіння. Кип’ятіть 5 хвилин, потім дайте охолонути. Перед поливом огірків розведіть настій ще 10 літрами води. Регулярний полив огірків цим настоєм допоможе не тільки запобігти жовтінню листя, але й забезпечить рослини всіма необхідними елементами.

Пам’ятайте, що поливати огірки настоєм цибулинного лушпиння—це чудовий спосіб підтримати їх здоров’я і запобігти жовтінню листя в серпні.

огірки

Цікаві факти про огірки:

  • В Еквадорі ростуть огірки розміром із кабачок.
  • В Об'єднаних Арабських Еміратах селекціонери вивели огірки з квадратними плодами.
  • У кілограмі огірків міститься лише близько 150 калорій, що робить цей овоч дієтичним продуктом.

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