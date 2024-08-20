Щоб не жовтіло листя огірків в серпні, важливо правильно поливати огірки. Жовте листя — неприємне явище, яке часто виникає через сонячні опіки, бактеріальні захворювання чи дефіцит поживних речовин. Щоб не жовтіло листя, потрібен ефективний полив огірків.
Одним з найкращих способів поливати огірки, щоб не жовтіло листя, є використання комплексного поливу. Цей метод не тільки врегулює водний баланс в серпні, але й підгодує огірки для отримання щедрого врожаю.
Приготуйте настій з цибулинного лушпиння. Для цього велику каструлю наповніть жменею цибулинного лушпиння, залийте 10 літрами води та доведіть до кипіння. Кип’ятіть 5 хвилин, потім дайте охолонути. Перед поливом огірків розведіть настій ще 10 літрами води. Регулярний полив огірків цим настоєм допоможе не тільки запобігти жовтінню листя, але й забезпечить рослини всіма необхідними елементами.
Пам’ятайте, що поливати огірки настоєм цибулинного лушпиння—це чудовий спосіб підтримати їх здоров’я і запобігти жовтінню листя в серпні.
Цікаві факти про огірки:
- В Еквадорі ростуть огірки розміром із кабачок.
- В Об'єднаних Арабських Еміратах селекціонери вивели огірки з квадратними плодами.
- У кілограмі огірків міститься лише близько 150 калорій, що робить цей овоч дієтичним продуктом.
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