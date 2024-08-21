Цього тижня в українських банках очікуються суттєві зміни в курсі готівкового долара. Прогнозується, що він буде коливатися, що може призвести до зниження курсу долара на купівлі та зростання на продажу.

Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев. Він зазначив: в обмінниках очікуються такі ж процеси.

Аналітик повідомив, що на поточному тижні курс долара в банках коливатиметься від 40,95 до 41,7 грн. Станом на вечір 19 серпня, в обмінних пунктах середній курс долара становить 41,02 грн на купівлю та 41,56 грн на продаж.

"Як завжди, багато гуртових обмінних офісів будуть працювати з вужчим розміром спреду (різниця між курсами продажів і купівлі) 12-18 центів при купівлі/продажу валюти. ...Більшість фінських компаній і банків продовжуватимуть демонструвати поширення між купівлею та продажем валюти протягом 20-30 центів", – зазначив Козирев.

Загалом, найближчими днями на український валютний ринок вплине кілька факторів:

Розрахунки бізнесу з бюджетом на податки та збори. Підвищений попит на гривню для розрахунків із державою може стимулювати активність на міжбанку з продажу валютного виторгу експортерами і зменшити можливості імпортерів купувати валюту. Це, як правило, сприяє стабільності курсу нацвалюти. Поточні економічні розрахунки компаній з українськими контрагентами та іноземними партнерами напередодні Дня Незалежності. Поліпшення ситуації в енергетичному секторі України, зокрема, значне зменшення зупинок споживачів.

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