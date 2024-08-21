Норма страхового стажу буде поступово збільшуватися до 2028 року, тому нові вимоги будуть діяти у наступному році.

Фактичний пенсійний вік в Україні залежить від кількості страхового стажу – років офіційного працевлаштування та сплати внесків. Щороку вимоги до стажу змінюються, і в 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати вже 32 роки стажу. Про це повідомили у ПФУ.

Норма страхового стажу буде поступово збільшуватися до 2028 року, поки не досягне 35 років.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно буде мати понад 32 роки страхового стажу. Якщо ви плануєте вийти на пенсію у 63 роки, знадобиться не менше ніж 21 рік стажу, а для виходу у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Якщо до 65 років українцю не вдасться накопичити навіть 15 років стажу, пенсія йому не призначатиметься. Замість цього буде нараховуватися спеціальна грошова допомога.

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні 6 місяців. При цьому допомога не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2024 році цей мінімум становитиме 2361 грн, і в 2025 році, ймовірно, його розмір залишиться незмінним.

Отже, вже зараз кожен українець може розрахувати, скіль доведеться працювати до виходу на пенсію. Для цього потрібно знати, в якому році майбутньому пенсіонерові виповниться 60 років.

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