Під час засідання він визнав свою відповідальність і заявив, що вважає за краще відбути покарання у в'язниці, ніж повернутися на фронт.

У Черкаській області судді Лисянського районного суду винесли вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації. Військовозобов'язаний, маючи бойовий досвід, свідомо проігнорував повістку до місцевого ТЦК та СП.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

У Черкаській області чоловік, придатний до мобілізації, отримав бойову повістку, але свідомо проігнорував її і не прибув до зазначеного на ній місця.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і пояснив, що відмовляється від мобілізації через наявність похилої матері та небажання брати участь у бойових діях. Чоловік мав бойовий досвід на Донецькому напрямку з 2015 по 2019 рік, коли в Україні був оголошений особливий стан.

Під час засідання він визнав свою відповідальність і заявив, що вважає за краще відбути покарання у в'язниці, ніж повернутися на фронт. Суд призначив йому покарання у вигляді трирічного ув'язнення.

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