Служба безпеки України затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ. Він займався коригуванням ракетно-дронових ударів рф по одному з портових міст регіону. Головною метою російських загарбників було отримання координат базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Подробиці повідомили у СБУ.

Окупанти також прагнули отримати координати вогневих позицій ППО, яка захищає повітряний простір південного регіону.

Для цього ФСБ залучила 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги, який потрапив у поле зору російських спецслужб ще у квітні цього року через публікацію антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах країни-агресора.

За вказівкою окупантів, агент збирав розвідувальну інформацію під час поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів «швидкої допомоги».

Отримані дані зрадник наносив на Google Maps і надсилав скріншоти своєму куратору з ФСБ.

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського агента та затримала його. Під час обшуків у затриманого знайшли два мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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