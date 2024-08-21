Індексація пенсій в Україні проводиться раз на рік, але додаткової індексації до кінця 2024 року не передбачається, проте частина отримає надбавки.

В Україні індексація пенсій проводиться один раз на рік. Окрім цього, деякі пенсіонери отримують індивідуальні одноразові виплати щороку. У 2024 році індексація пенсій відбулася в березні і торкнулася понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, чи буде до кінця року додаткова індексація пенсій.

Він зазначив, що до кінця року додаткової індексації пенсій не планується. Проте можливе проведення індивідуальних перерахунків і одноразових виплат до пенсій на День Незалежності. Згідно з Постановою Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде надана разова грошова допомога.

Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів і гетто, визнані особами з інвалідністю, отримають:

І група – 3 100 гривень,

ІІ група – 2 900 гривень,

ІІІ група – 2 700 гривень.

Також передбачені виплати для наступних категорій:

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів і гетто, а також діти, народжені в таких місцях, де їх батьки були примусово утримані, отримають по 1 000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 3 100 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, а також дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які були визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва чи інших причин і не одружилися вдруге, отримають по 650 гривень.

Джерело: 24 Канал.

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