Слідство за іншими фактами заволодіння бюджетними коштами та їх неправомірними витратами під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві триває.

Знайдено розкрадання на будівництві Подільського мосту. Відомо, що субпідрядника підозрюють у привласненні 6 млн грн на підводних роботах. Подробиці повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році генпідрядник будівництва Подільського мосту подавав неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які виконувало субпідрядне підприємство.

Мова йде про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів за допомогою водолазної станції. Для цих робіт субпідрядній організації було виплачено понад 6 млн грн.

Однак, відповідно до висновків судової будівельно-технічної та економічної експертизи, зазначені роботи фактично не виконувалися.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

Обвинувальний акт стосовно генпідрядника у цих справах уже передано до суду. Слідство з інших фактів заволодіння бюджетними коштами та їх неправомірної витрати під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві триває.

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