Згідно з українським законодавством, порушення правил несе за собою адміністративне покарання у вигляді штрафу.

В Україні продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у розмірі понад 6,5 тисяч гривень. Про це йдеться у статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з українським законодавством, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами для них, а також пристроями для бездимного споживання тютюну може призвести до штрафів.

За продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім (до 18 років) передбачено штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в гривнях становить від 6 800 до 13 600 грн.

Згідно з інформацією Державної податкової служби України, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин та тютюнових виробів заборонено:

Особам, які не досягли 18 років.

У приміщеннях та на території навчальних закладів і закладів охорони здоров'я (окрім ресторанів на території санаторіїв).

У спеціалізованих торговельних організаціях, що реалізують дитячі товари або спортивне обладнання, а також у відповідних відділах універсальних магазинів.

У закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі).

З торгових автоматів.

На полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин і пива).

Поштучно (для тютюнових виробів, окрім сигар).

У споживчих упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет.

З рук.

У невизначених для цього місцях торгівлі.

Також заборонено продаж товарів дитячого асортименту, які виглядають подібно до тютюнових виробів.

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