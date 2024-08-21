Клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився на блокування рахунку через операції з криптовалютою. Фінансова установа швидко закриває доступ до рахунку після отримання скарг з біржі Binance про шахрайство.

Цю інформацію опубліковано на порталі Мінфін, де можна залишати відгуки про роботу банку.

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що отримав переказ коштів за криптовалюту від однієї особи, яку передавала третя особа, і надав скріншоти переписки на біржі Binance як доказ. Після переказу криптовалюти його картка "ПриватБанк" була заблокована через скаргу на шахрайство від особи, що переказала кошти.

Чоловік звернувся до служби підтримки ПриватБанку, надавши докази у вигляді відео переписки щодо продажу криптовалюти, скріншотів переведених коштів і відео переписки з підтримкою Binance. Однак після розгляду справи "ПриватБанк" повідомив, що він має повернути кошти, оскільки переказ здійснювався від третьої особи.

"Поспілкувавшись з фахівцем, я зрозумів, що особа уже не перший раз надає скарги і повертає свої гроші, при тому її ніхто не блокує. Ось так, друзі, можна займатись шахрайством і ПриватБанк буде не на вашій стороні. Це дуже прикро, так як працівники ПриватБанку можуть спокійно купувати верифіковані акаунти на біржах і обманювати клієнтів", — припускає він.

Також він дорікнув на тон спілкування з фахівцем банку, який був "грубим і неадекватним".

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