Взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії.

В Україні чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично будуть зараховуватись на військовий облік без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це свідчить відповідна постанова Кабінету міністрів України.

Чоловіки віком від 17 до 25 років будуть автоматично зараховані на військовий облік на основі даних з реєстру "Оберіг", який збирає інформацію з інших державних реєстрів. Наприклад, якщо чоловік у віці 18-25 років звернеться за паспортом, але його немає в реєстрі "Оберіг", паспорт буде видано лише за умови надання військово-облікових документів.

"Взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), без необхідності відвідування ними ТЦК", - йдеться в повідомленні Кабінету міністрів України.

Міграційна служба при оформленні документів формуватиме перелік особистих даних, які будуть передані Міністерству оборони для внесення до реєстру "Оберіг".

"При цьому взяття на облік українців 18-25 років, які звернулися по паспорт, здійснюється ТЦК за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Якщо такого місця немає, на облік братимуть ТЦК, визначені Генштабом ЗСУ", – йдеться в повідомленні Кабінету міністрів України.

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