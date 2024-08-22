Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури директору товариства з обмеженою відповідальністю висунуто підозру.

Під час перевірок стало відомо про корупційну схему. Зокрема, українського підрядника підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту укриття для дитячого садочку. Подробиці злочинної схеми повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури директору товариства з обмеженою відповідальністю висунуто підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний виконував підрядні роботи з поточного ремонту укриття у закладі дошкільної освіти міста Переяслав. Він склав і видав офіційні документи із завищеними показниками вартості фактично виконаних робіт, використаних матеріалів та витрат.

В результаті цих дій товариство неправомірно отримало на свої рахунки майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів. Досудове розслідування триває під контролем слідчих Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

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