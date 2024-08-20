У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада нарешті проголосувала за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою, включаючи Московський патріархат. Депутати схвалили цей законопроєкт у другому читанні. Про це повідомив в Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

"Історичне рішення!!! Прийнятий законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні!!!!", - повідомив Гончаренко.

Законопроєкт, що передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, включаючи УПЦ МП, отримав підтримку 265 депутатів у другому читанні.

Результати голосування по фракціях такі:

  • СН – 173
  • ЄС – 25
  • "Батьківщина" – 17
  • "Платформа за життя та мир" – 1
  • "За майбутнє" – 9
  • "Голос" – 18
  • "Довіра" – 11
  • "Відновлення України" – 0
  • позафракційні – 11

Закон набере чинності через 30 днів після публікації, за винятком одного пункту: громади УПЦ МП матимуть 9 місяців для розірвання зв'язків із РПЦ.

Що він встановлює:

  • обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;
  • визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;
  • надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;
  • визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
  • надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

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