Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете на территории Украины деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада нарешті проголосувала за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою, включаючи Московський патріархат. Депутати схвалили цей законопроєкт у другому читанні. Про це повідомив в Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

"Історичне рішення!!! Прийнятий законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні!!!!", - повідомив Гончаренко.

Законопроєкт, що передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, включаючи УПЦ МП, отримав підтримку 265 депутатів у другому читанні.

Результати голосування по фракціях такі:

СН – 173

ЄС – 25

"Батьківщина" – 17

"Платформа за життя та мир" – 1

"За майбутнє" – 9

"Голос" – 18

"Довіра" – 11

"Відновлення України" – 0

позафракційні – 11

Закон набере чинності через 30 днів після публікації, за винятком одного пункту: громади УПЦ МП матимуть 9 місяців для розірвання зв'язків із РПЦ.

Що він встановлює:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

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