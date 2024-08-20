У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада нарешті проголосувала за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою, включаючи Московський патріархат. Депутати схвалили цей законопроєкт у другому читанні. Про це повідомив в Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.
"Історичне рішення!!! Прийнятий законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні!!!!", - повідомив Гончаренко.
Законопроєкт, що передбачає заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, включаючи УПЦ МП, отримав підтримку 265 депутатів у другому читанні.
Результати голосування по фракціях такі:
- СН – 173
- ЄС – 25
- "Батьківщина" – 17
- "Платформа за життя та мир" – 1
- "За майбутнє" – 9
- "Голос" – 18
- "Довіра" – 11
- "Відновлення України" – 0
- позафракційні – 11
Закон набере чинності через 30 днів після публікації, за винятком одного пункту: громади УПЦ МП матимуть 9 місяців для розірвання зв'язків із РПЦ.
Що він встановлює:
- обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;
- визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;
- надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;
- визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
- надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.
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