Такі коментарі свідчать про зневажливе ставлення чоловіка до українських військових.

Житель Харківської області був затриманий за приниження українських бійців на проросійських інтернет-ресурсах. Нині чоловіка судитимуть, і йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці повідомили, що обвинувачений — мешканець селища Пісочин Харківського району. З початку повномасштабного вторгнення він активно підтримував росію в інтернеті. Чоловік вступив у проросійські групи в Telegram, де активно коментував пропагандистські пости.

"Харків — російське місто. І тепер через те, що з 2014 року понаїхали сюди всякі, для яких Бандера це батько, доводиться їх викурювати ракетами. Іншого виходу немає, самі йти не хочуть", — писав підозрюваний під однією з публікацій.

Також у своїх коментарях на проросійських платформах чоловік ображав військовослужбовців ЗСУ, називаючи їх "терористами" та іншими образливими термінами. Він також висловлював думку, що українським бійцям краще одразу потрапляти в полон до російської армії.

Такі коментарі свідчать про зневажливе ставлення обвинуваченого до українських військових та водночас підкреслюють значущість і перевагу російських військових формувань.

Прокуратура затвердила і передала до суду обвинувальний акт проти 57-річного чоловіка, який повторно виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію росії проти України. Справа розглядатиметься у Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.