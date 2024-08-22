Мешканець селища Солоницівка, раніше неодноразово судимий за крадіжки та шахрайство, продовжив «кар’єру» злочинця. Він обіцяв за грошову винагороду допомогти з евакуацією людей і тварин з прифронтових територій, але не зробив цього. Подробиці повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

У лютому цього року зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про надання допомоги з евакуацією людей та домашніх тварин з районів Харківщини, де йдуть активні бойові дії. При цьому, маскуючи себе як представник волонтерської організації, він вимагав від зацікавлених осіб передоплату в розмірі 1000 гривень, нібито для покриття витрат на паливо.

Після отримання грошей шахрай припиняв будь-який контакт і більше не відповідав на повідомлення. У результаті його дій постраждали 15 осіб.

Крім того, наприкінці грудня минулого року чоловік проник до підвального приміщення однієї з лікарень Харкова і викрав генератор. Він планував продати генератор для отримання прибутку. Завантаживши обладнання на заздалегідь підготовлену тачку, зловмисник спробував покинути територію медзакладу. Однак його помітив охоронець, і шахрай був затриманий.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка у шахрайстві, вчиненому повторно, а також у замаху на крадіжку (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

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