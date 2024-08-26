Приготуйте домашній майонез за рецептом від Ектора Хіменес-Браво і насолоджуйтесь смачним та здоровим соусом без синтетичних добавок.

Приготуйте домашній майонез за рецептом від Ектора Хіменес-Браво і насолоджуйтесь корисним продуктом без холестерину та синтетичних добавок, що часто містяться в магазинному майонезі. Зробіть ваші страви смачнішими та здоровішими завдяки цьому простому рецепту.

Інгредієнти для домашнього майонезу:

1 сире яйце

1 ч. л. гірчиці в порошку

150 мл рафінованої рослинної олії

50 мл оливкової олії

Сік з 1 лимона

1 г кайенського перцю

2 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

Як приготувати домашній майонез:

У чашу для збивання покладіть сире яйце. Додайте сіль, гірчицю, цукор, кайенський перець та оливкову олію. Віночок блендера розмістіть на дно чаші, щоб забезпечити рівномірне збивання майонезу. Починайте збивати. Коли інгредієнти добре перемішаються, поступово вливайте рафіновану рослинну олію, не зупиняючи збивання. Додавши половину олії, продовжуйте збивати, поки майонез не почне густіти. Вливайте лимонний сік і продовжуйте збивати. Поступово додавайте залишок олії.

Поради з приготування домашнього майонезу від Ектора Хіменес-Браво:

У класичний майонез додають тільки жовтки, але ви можете використовувати і ціле яйце.

Для приготування домашнього майонезу важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.

Лимонний сік можна замінити оцтом (3 ст. л.).

Чим свіжіші продукти, особливо яйця, тим довше зберігатиметься ваш домашній майонез.

Зберігайте домашній майонез у герметично закритій ємності.

Використовуйте чисту ложечку для набираня майонезу, щоб він зберігався в холодильнику до двох тижнів.

Додавайте олію поступово, інакше ваш домашній майонез може розшаровуватися.

Збивайте суміш на високій швидкості в блендері для найкращого результату.

Приготувати домашній майонез легко, і результат вартий зусиль. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь свіжим, натуральним майонезом, приготованим власноруч!

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.