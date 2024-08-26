Приготуйте домашній майонез за рецептом від Ектора Хіменес-Браво і насолоджуйтесь корисним продуктом без холестерину та синтетичних добавок, що часто містяться в магазинному майонезі. Зробіть ваші страви смачнішими та здоровішими завдяки цьому простому рецепту.
Інгредієнти для домашнього майонезу:
- 1 сире яйце
- 1 ч. л. гірчиці в порошку
- 150 мл рафінованої рослинної олії
- 50 мл оливкової олії
- Сік з 1 лимона
- 1 г кайенського перцю
- 2 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
Як приготувати домашній майонез:
- У чашу для збивання покладіть сире яйце.
- Додайте сіль, гірчицю, цукор, кайенський перець та оливкову олію.
- Віночок блендера розмістіть на дно чаші, щоб забезпечити рівномірне збивання майонезу. Починайте збивати.
- Коли інгредієнти добре перемішаються, поступово вливайте рафіновану рослинну олію, не зупиняючи збивання.
- Додавши половину олії, продовжуйте збивати, поки майонез не почне густіти.
- Вливайте лимонний сік і продовжуйте збивати.
- Поступово додавайте залишок олії.
Поради з приготування домашнього майонезу від Ектора Хіменес-Браво:
- У класичний майонез додають тільки жовтки, але ви можете використовувати і ціле яйце.
- Для приготування домашнього майонезу важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.
- Лимонний сік можна замінити оцтом (3 ст. л.).
- Чим свіжіші продукти, особливо яйця, тим довше зберігатиметься ваш домашній майонез.
- Зберігайте домашній майонез у герметично закритій ємності.
- Використовуйте чисту ложечку для набираня майонезу, щоб він зберігався в холодильнику до двох тижнів.
- Додавайте олію поступово, інакше ваш домашній майонез може розшаровуватися.
- Збивайте суміш на високій швидкості в блендері для найкращого результату.
Приготувати домашній майонез легко, і результат вартий зусиль. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь свіжим, натуральним майонезом, приготованим власноруч!
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