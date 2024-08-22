У "Київстар" розповіли про безлімітний інтернет протягом дня за 1 гривню.

Так, у "Київстар" повідомили, як отримати «Щасливий день».

Про це розповіла пресслужба "Київстар" у Фейсбук.

"Користуйтеся безлімітним інтернетом протягом дня за 1 грн. Ми продовжили акцію аж до 31 серпня. Щоб встигнули всі. Підключити «Щасливий день» можна в Мій Київстар один раз на 7 днів", - йдеться у повідомленні "Київстар".

Проте у коментарях користувачі мережі поділилися проблемами, з якими довелося зіштовхнутися під час користування мобільним оператором.

"Хочу залишити скаргу!!! Вже 3 місяць немає чіткої відповіді на має питання! В онлайн магазині Київстар було придбано номер, через 28 днів без повідомлення номер було забрано та знову виставлено на продаж? На якій підставі? Я зверталась до операторів, до представників консультантів у фізичних магазинах але всі перенаправляють одне на одного!!! Прошу посприяти вирішенню мого питання або хочаб почути відповідь", - скаржиться один із користувачів.

У "Київстар" надали відповідь на скаргу, яку залишили у коментарях:

"напишіть, будь ласка, свій номер і деталі ситуації в особисті повідомлення для перевірки".

До слова, у "Київстар" повідомили, коли в Україні буде 5G.

У Київстар" відповіли, що "запуск 5G — це масштабний проєкт, який розробляє Кабмін разом з Національним регулятором. Стежте за новинами на нашому сайті".

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