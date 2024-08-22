У серпні 2024 року багато українських пенсыонерів можуть стикнутися з затримками у виплаті пенсій.

Пенсії продовжують нараховувати українським пенсіонерам. Проте вже у серпні 2024 року багато українців можуть зіткнутися із затримками у виплатах пенсій. Стало відомо, кому з пенсіонерів це може загрожувати.

Якщо пенсіонер не отримує пенсійні виплати на картку, перш за все варто перевірити її термін дії. Це можна зробити, зайшовши в особистий кабінет або переглянувши дані на картці. Проте навіть у разі закінчення терміну дії картки пенсіонер не залишиться без доступу до своїх коштів.

Пенсійні виплати продовжують надходити на рахунок, тому для отримання грошей достатньо замовити нову картку. Якщо ж потрібна термінова готівка, можна звернутися до відділення банку з паспортом і отримати гроші безпосередньо у касі.

Якщо термін дії картки закінчився, спершу перевірте, чи є можливість автоматичного продовження картки. Якщо така опція відсутня, вам слід перевипустити картку. Для цього зверніться до відділення банку.

Нагадаємо, що українці мають змогу вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Відповідно, після нарахування пенсії у цьому віці, особа може отримати спеціальні надбавки.

Пенсіонер має змогу отримати доплату за дітей. За умови, що неповнолітня особа проживає з ним на постійній основі. Зараз доплата за дітей становить 150 гривень.

Також пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку за донорство. Така доплата зараз становить 292 гривні.

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