В Україні податок на нерухомість сплачується, якщо площа житла перевищує встановлену норму. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для будинків — 120 квадратних метрів.

Начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області Володимир Коваль повідомив деталі в ефірі "Українського радіо. Львів".

Він розповів, що платниками податку на нерухомість є власники, у яких площа квартири перевищує 60 квадратних метрів або площа будинку перевищує 120 квадратних метрів, або ж сукупна площа квартири та будинку перевищує 180 квадратних метрів. У таких випадках особа зобов’язана сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Ставка податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати і визначається органом місцевого самоврядування. Наприклад, у Львові у 2023 році ставка податку на нерухоме майно встановлена на рівні 1% від мінімальної заробітної плати, що є зменшенням порівняно з попереднім роком, коли ставка становила 1,5% від мінімальної зарплати.

Податок на нерухомість слід сплачувати за минулий рік, тому заробітна плата враховується станом на 1 січня 2023 року. Наприклад, для квартири площею 100 квадратних метрів податок нараховується лише на площу, що перевищує норму — 40 квадратних метрів. У містах, де ставка податку становить 1,5% від мінімальної зарплати (100,5 грн), розмір податку складе 4020 грн на рік. Водночас у Львові, де ставка податку дорівнює 1%, сума до сплати буде 2680 грн.

Податок потрібно сплатити протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення (ППР).

"Податкова переходить в електронні сервіси, що є зручно як для платників податків, так і для нас, податківців, які адмініструють податки, тому що це значно пришвидшує наші взаємовідносини з надсилання рішень", – наголосив Володимир Коваль.

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