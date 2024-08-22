В Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував продовження спецобов'язків щодо постачання газу для виробників теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024/2025 років. Це означає, що тариф на газ для підприємств, які займаються виробництвом теплової енергії, залишиться без змін.

Газ для виробників теплової енергії міг подорожчати вже з 1 вересня. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

"Дійсно, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Воно буде продовжене до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьований", – сказав Галущенко.

Крім того, Міністерство енергетики та Національна комісія, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг, розраховують економічно обґрунтовану ціну газу для газотурбінних і газопоршневих установок. Галущенко зазначив, що ця ціна може бути знижена з нинішніх 16,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, що в Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Згідно з "Інфляційним звітом" Національного банку, мораторій може бути скасований лише у 2025 році. Тому, навіть якщо б існувало бажання підвищити тарифи на газ, для цього потрібно змінювати закон. Наразі чинний тариф буде продовжено до 30 квітня 2025 року.

Джерело: Укрінформ.

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