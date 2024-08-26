Розслідування щодо посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі завершено, і справа передана до суду. Чоловік організував масштабну схему отримання прибутку від тих, хто бажав уникнути мобілізації, і тепер сам може опинитися за ґратами.

Про це 21 серпня повідомила пресслужба ДБР.

Подробиці справи

Слідство встановило, що з липня 2023 року начальник відділу центру втручався в роботу електронної бази військовозобов'язаних "Оберіг". Він коригував дані щодо 138 осіб, фіктивно визнаючи їх непридатними до військової служби. "Послуга" коштувала від 4,5 до 7 тисяч доларів, що принесло посадовцю щонайменше мільйон доларів прибутку. В ході слідства ДБР встановило всіх осіб, які скористалися цією схемою. Деякі з них виїхали за кордон, але тих, хто залишився в Україні, доставили до центру для оновлення даних.

Можливі наслідки

Посадовця звинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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