Під час обшуків у затриманих було вилучено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети, що містять докази їхньої комунікації з російською спецслужбою.

Служба безпеки України нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині. Українці збирали координати для можливих повітряних ударів Росії по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, що виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони України. Окупанти також цікавилися місцями розташування ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключовими автошляхами, які використовуються для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Для коригування вогневого ураження ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Російська спецслужба створила Телеграм-канал для підшукування прихильників рашизму та організації їхньої співпраці.

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного в різних населених пунктах регіону, але регулярно звітували єдиному куратору від ФСБ.

За його вказівкою, вони відстежували рух колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, що прибувала з фронту для технічного обслуговування.

Щоб виявити місця розташування підприємств, які виробляють безпілотні літальні апарати, агенти використовували особисті зв'язки серед місцевих жителів, у яких таємно випитували необхідну інформацію.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримала їх.

Під час обшуків у затриманих було вилучено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети, що містять докази їхньої комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки оголосили їм підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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