Ці кошти можна буде донатити на ЗСУ або використовуватиме купівлю військових облігацій.

Уряд ухвалив постанову про національний кешбек. В рамках нової програми українці зможуть отримувати компенсацію в розмірі 10% за покупки вітчизняних товарів, але не більше ніж 3000 грн на місяць. Ці кошти не можна буде перевести в готівку, але їх можна буде витратити безготівково. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Відзначено такі деталі:

Програма розпочне свою роботу з 2 вересня.

Максимальний обсяг кешбеку становитиме 3000 грн на місяць.

Виробники та продавці товарів зможуть приєднатися до програми через Дію.

"Кабінет міністрів України затвердив порядок надання грошової допомоги українцям "Національний кешбек". Відповідно до нього, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% від вартості куплених ними українських товарів. Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Відповідне рішення затвердили на урядовому засіданні 20 серпня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Однак витратити гроші, отримані від кешбеку, можна буде лише на чітко визначений перелік товарів та послуг, включаючи:

медичні та комунальні послуги;

спорт;

кіно;

квитки на поїзд та інші.

Крім того, ці кошти можна буде донатити на ЗСУ або використовувати для покупки військових облігацій.

Як повідомили в міністерстві, кешбек надаватиметься лише на товари українського виробництва, включаючи ліки та медичні вироби. Однак він не поширюється на підакцизні товари, такі як алкоголь та тютюнові вироби.

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