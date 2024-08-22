Уряд ухвалив постанову про національний кешбек. В рамках нової програми українці зможуть отримувати компенсацію в розмірі 10% за покупки вітчизняних товарів, але не більше ніж 3000 грн на місяць. Ці кошти не можна буде перевести в готівку, але їх можна буде витратити безготівково. Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Відзначено такі деталі:
- Програма розпочне свою роботу з 2 вересня.
- Максимальний обсяг кешбеку становитиме 3000 грн на місяць.
- Виробники та продавці товарів зможуть приєднатися до програми через Дію.
"Кабінет міністрів України затвердив порядок надання грошової допомоги українцям "Національний кешбек". Відповідно до нього, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% від вартості куплених ними українських товарів. Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Відповідне рішення затвердили на урядовому засіданні 20 серпня 2024 року", – йдеться в повідомленні.
Однак витратити гроші, отримані від кешбеку, можна буде лише на чітко визначений перелік товарів та послуг, включаючи:
- медичні та комунальні послуги;
- спорт;
- кіно;
- квитки на поїзд та інші.
Крім того, ці кошти можна буде донатити на ЗСУ або використовувати для покупки військових облігацій.
Як повідомили в міністерстві, кешбек надаватиметься лише на товари українського виробництва, включаючи ліки та медичні вироби. Однак він не поширюється на підакцизні товари, такі як алкоголь та тютюнові вироби.
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