З 1 вересня в Україні тимчасово призупинять виплати за програмою "Прихисток", яка надавала фінансову допомогу громадянам, що прихистили внутрішньо переміщених осіб, через відсутність фінансування.

З 1 вересня в Україні призупинять дію популярної програми фінансової підтримки "Прихисток", за якою громадяни, які надавали притулок переселенцям, отримували компенсації. Водночас уряд знайшов часткове вирішення питання житла для таких осіб.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Роман Усенко, передає Today.ua.

Припинення виплат компенсацій за розміщення ВПО Програма "Прихисток" була запроваджена під час повномасштабної війни для підтримки тих, хто безкоштовно надавав житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Держава відшкодовувала витрати на комунальні послуги, виплачуючи по 450 гривень за кожну особу.

Однак, починаючи з вересня, ці виплати будуть зупинені. Як зазначив Роман Усенко на заході "Аналіз виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року", програма тимчасово призупиняється через відсутність фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

"Основне джерело фінансування програми "Прихисток" — це кошти від міжнародних партнерів. На жаль, наразі немає можливості продовжувати проект, тому ми запропонували внести зміни до постанови, яка регулює порядок видачі компенсацій, і передбачили механізм тимчасового призупинення", — пояснив Усенко.

Як уряд планує розв'язати проблему з житлом для ВПО

Нещодавно уряд запропонував часткове вирішення питання житла для переселенців: їх планують розселяти в будівлях шкіл та дитсадків, які були закриті через зменшення кількості дітей в Україні. Ці приміщення вже мають підведені комунікації, що спрощує їх переобладнання під житло для ВПО.

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