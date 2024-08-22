Дії винуватця кваліфіковані за частинами 5 статті 27, 2 статті 28 та 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

НАБУ та САП оголосили про підозру ще одному учаснику схеми завищення цін при закупівлі засобів індивідуального захисту під час повномасштабної агресії росії. Подробиці інциденту повідомили у прес-службі НАБУ.

За даними слідства, у період з березня по квітень 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», відповідальний за перевірку постачальників і вибір найбільш економічних пропозицій, організував закупівлю бронежилетів у визначеної компанії за ціною, яка вдвічі перевищувала ринкову.

Більше того, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і не здійснював виробництво подібної продукції.

Обов'язки пособника посадовця «Укренерго» включали комунікацію з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Підозрюваний безпосередньо займався реалізацією засобів індивідуального захисту. Внаслідок цієї схеми державі було завдано збитків на суму понад 10,3 млн грн.

Дії пособника кваліфіковані за частинами 5 статті 27, 2 статті 28 та 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Оскільки місце перебування особи не встановлено, про підозру повідомили відповідно до статей 135 і 278 КПК України.

У червні 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ оголосили колишньому посадовцю «Укренерго» підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

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