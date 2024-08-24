Протягом наступних чотирьох років в Україні поступово підвищуватимуться вимоги до пенсійного стажу, що призведе до збільшення віку виходу на пенсію.

Протягом найближчих чотирьох років умови виходу на пенсію поступово ускладнюватимуться, що змусить громадян працювати довше перед отриманням пенсійних виплат.

Пенсійний вік в Україні Середній пенсійний вік в Україні наразі становить близько 54 років. Однак, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, а для виходу на пенсію в 63 роки – від 21 року стажу. Проте, упродовж наступних чотирьох років вимоги будуть поступово підвищуватися, що призведе до необхідності працювати довше.

Щороку тривалість необхідного страхового стажу для отримання пенсії збільшуватиметься на 12 місяців. Отже, для осіб, які досягнуть пенсійного віку у 2028 році, знадобиться вже 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню, і протягом цього часу щомісяця сплачуються страхові внески, які не можуть бути меншими за встановлений мінімальний розмір. Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати:

у 2024 році – від 31 року стажу; у 2025 році – від 32 років стажу; у 2026 році – від 33 років стажу; у 2027 році – від 34 років стажу; у 2028 році – від 35 років стажу. Відповідно, для виходу на пенсію в 63 роки знадобиться:

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу; у 2025 році – від 22 до 32 років стажу; у 2026 році – від 23 до 33 років стажу; у 2027 році – від 24 до 34 років стажу; у 2028 році – від 25 до 35 років стажу. Важливо! Для 65-річних осіб буде достатньо мати 15 років стажу.

Джерело: ПФУ

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія