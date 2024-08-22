Під час судового засідання прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури подав відео як доказ.

В Івано-Франківській області двоє працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) були покарані за перевищення службових повноважень. Вони застосували силу в спробі примусово забрати чоловіка до військкомату. Про це йдеться у постанові суду, опублікованій на порталі відкритих даних Опендатабот.

У матеріалах суду зазначено, що інцидент стався 10 липня 2024 року в селі Ільці Верховинського району.

Прикордонники викликали працівників ТЦК, повідомивши, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон.

Прибувши на місце, військові повідомили чоловіку, що йому потрібно поїхати з ними до ТЦК для перевірки військово-облікових даних. Однак повістку йому не вручили.

Коли чоловік відмовився сісти в автомобіль і намагався піти, працівники військкомату застосували фізичну силу, повалили його на землю і потім повели до машини. У відповідь на дії працівників ТЦК чоловік подав позов до суду.

Під час судового засідання прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури представив відео як доказ. На запису видно, як особи у військовій формі поблизу автомобіля з написом "Первинна медична допомога" повалили чоловіка на землю обличчям донизу, а потім відвели до зазначеного авто.

Працівники ТЦК стверджують, що чоловік нібито поводився агресивно і намагався втекти. Вони також повідомили, що чоловік лаявся і намагався використати перцевий балончик.

Дослідивши всі докази, Верховинський районний суд дійшов висновку, що командир роти охорони та начальник мобілізаційного відділення перевищили свої службові повноваження і порушили конституційні права громадянина. Обом працівникам ТЦК призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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