До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 22 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 22 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 22 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Люди можуть бути складнішими, ніж зазвичай. Можливо, вам краще причаїтися, поки напруга не спаде.

Намагайтеся не приймати все близько до серця. Ймовірно, напруга у повітрі не має до вас жодного відношення, а пов'язана з питаннями, які не вийшли на поверхню.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Навіть якщо ви хочете допомогти комусь і подбати про нього, можливо, вам краще зробити крок назад і дозволити цій людині зробити все самостійно.

Ваша допомога може погіршити проблему. Коли ви починаєте нав'язувати свою допомогу без запрошення, це ранить. Будьте доступні з любов'ю, але не намагайтеся надто самостверджуватись.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута

Як тільки всі перестануть давати вам поради про те, що вам слід робити зі своїм життям, це стане приємною зміною.

Спочатку вам може бути важко думати самостійно, не відчуваючи, що вас збираються засудити.

Але як тільки ви пройдете цей етап, ви почнете почуватися самим собою.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї

Добре, коли у вас є проект, який потрібно плекати і віддавати йому всю свою любов та доброту.

Зосередьтеся на своєму особистому розвитку і зростанні. Коли ви дізнаєтеся, що вам потрібно, вам буде легше просити про це.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Може здатися, що сьогодні у вас занадто багато справ і надто багато відбувається.

Якщо ви можете, постарайтеся не дозволяти обов'язкам дня придушувати вас. Натомість зосередьтеся на тому, що ви можете робити добре, і доводьте це до кінця.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Вам важко керувати своїми емоціями. Це може бути тому, що у вашому житті надто багато нестабільності.

Корисно буде знайти спосіб привнести щось передбачуване у своє повсякденне життя.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Світ, перевернута

Чи не кожне досягнення призначене для вас. У деяких речах вам, можливо, доведеться дозволити людині, яка має більше навичок, перевершити вас.

Ви хочете перемагати у всьому, що робите, і в цьому каже ваша конкурентна сторона.

Але бувають дні, коли вам просто доводиться поступитися місцем комусь, хто талановитий і обдарованіший у певній галузі, ніж ви.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані

Вам належить вибрати між двома конкретними пристрастями. І вам не так просто вирішити, яку з них ви любите більше.

Можливо, один повний робочий день на короткий час, щоб допомогти вам ухвалити рішення. Подивіться, що працює для вас, а також як ви почуваєтеся у своєму серці.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Повішений, перевернута

Ви наближаєтеся до моменту, коли вам більше не хочеться чекати, поки хтось ухвалить рішення про ваше майбутнє.

Можливо, вам доведеться запитати їх ще раз, чи вони готові допомогти вам з тим, що вам потрібно, але якщо ви не отримаєте відповіді, рухайтеся далі.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута

Вам не обов'язково обіймати керівну посаду у кожному проекті, який зустрічається на вашому шляху.

Іноді краще бути послідовником. Насолоджуйтесь меншою відповідальністю, ніж зазвичай.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Башта, перевернута

Ви пройшли важку точку у вашій поточній ситуації. Тепер ви можете нарешті розслабитися та зітхнути з полегшенням.

Добре бути по той бік. Це коштувало вам дорого, і ви заслуговуєте на святкування, але також пам'ятайте, які уроки ви здобули, і обов'язково поділіться цим досвідом з іншими.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута

Ви сумуватимете за друзями, з якими ви так зблизилися.

Настав час вам перейти на зелені пасовища, щоб знайти щось, що дасть вам більше, ніж те, що ви отримали на цій конкретній роботі.

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