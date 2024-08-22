Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків Зодіаку сьогодні дозвольте подіям розвиватися природним чином, не плануючи заздалегідь, як ви хочете.

Овен

21 березня – 19 квітня

Хтось може спонукати вас поставити підпис на пунктирній лінії. Вони наполягають, що зараз — єдиний момент, і що ви пропустите його, якщо не скажете так відразу ж. Однак голос вашої інтуїції може підказувати вам, що це не та можливість, яку вони надають. Ви, мабуть, маєте рацію — все, що звучить надто добре, щоб бути правдою, ймовірно, таким є. Прислухайтеся до своєї інтуїції та не дозволяйте нікому змушувати вас робити те, що здається неправильним.

Телець

20 квітня-20 травня

Відчуття, що ви прогаяли свій шанс, може сьогодні вас зламати. Можливо, ви переживаєте, що ваші найкращі часи вже позаду або що ви не досягли всього, чого, як ви думали, досягнете на даний момент. Замість того, щоб дозволяти цим страхам гальмувати вас, пам'ятайте, що у вас ще багато життя попереду. Те, що все не зовсім вписується у ваш ментальний графік, не означає, що вам потрібно панікувати. Незалежно від вашого віку, вірте, що найкраще ще попереду!

Близнюки

21 травня – 20 червня

Духовні зв'язки з вашим минулим можуть дати себе знати. Перегляд старих сімейних альбомів або прослуховування історій про сім'ї, які пішли з життя, навіть тих, яких ви ніколи не знали, може допомогти вам дізнатися більше про себе. І те, чим ви і ваші предки схожі, і те, чим ви відрізняєтеся, дає можливість спрямовувати вас у формуванні свого майбутнього. Якщо у вас є можливість сьогодні, попросіть когось із вашої родини розповісти вам про людей, від яких ви походили.

Рак

21 червня-22 липня

Мрії можуть взяти гору і затьмарити ваші бачення майбутнього. Це може підштовхнути вас до дружби чи відносин з кимось, для кого ви придумали історію чи особистість — не знаючи, хто вони насправді всередині. Це, швидше за все, поставить вас обох у невигідне становище, тому що в результаті у вас будуть різні ідеї для спільного проведення часу.

Лев

23 липня – 22 серпня

Бажання втекти від своїх обов'язків може виникнути будь-якої миті. Ви можете боятися повертатися на роботу, натомість бажаючи в останню хвилину призначити співбесіду на іншу роботу, або ви можете виявити, що тусуєтеся всю ніч безперервно, намагаючись уникнути наслідків завтрашнього дня. Намагайтеся приймати відповідальні рішення, а не бігти в гори, тому що хоч би як ви відчували себе зараз, вам, ймовірно, все одно доведеться бути там завтра. Зробіть це заради майбутнього себе!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Стриманість може допомогти вам виграти битву. Зараз ви можете бути запальнішими, ніж зазвичай, і ваша швидка лють може призвести до того, що ви почнете зриватися на людях у вашому житті за те, що вони вас дратують. Замість того, щоб дозволяти словам і діям інших підштовхувати вас до того, про що ви потім пошкодуєте, не забувайте дихати. Усуньтеся від того, що вас дратує, і будьте терплячі. Якщо ви можете зберігати холоднокровність, ви вже вирішили більшість своїх проблем.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Ваша інтуїція може повести вас в іншому напрямку, ніж ви очікували. План, який ви спочатку склали, може вимагати деякого коригування зараз, щоб все йшло гладко. Комусь також може знадобитися ваша допомога, що ще більше відкине вас від курсу, але ви знатимете, як із цим впоратися на ходу. Не дотримуйтесь надто жорстко того, що ви думали робити сьогодні — це вам не потрібно! Довіряйте своїй інтуїції, навіть якщо це означає, що ви відхилиться від рутини.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні ви можете зустріти когось, кого ви вже знаєте, але як нову людину, якою вона стала. Це може бути хтось, кого ви просто давно не бачили, або людина, яку ви бачите щодня, може розкрити той бік себе, який він ніколи не показував вам раніше. Будьте відкриті для прийняття нового аспекту його особистості, який він вам показує, тому що, відкидаючи його на користь його минулого «я» або людини, якою ви його вважали, ви, швидше за все, завдасте йому болю. Пам'ятайте, ви теж складна людина!

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні люди, які вас оточують, можуть відчувати дикі емоції! Навряд чи ви будете тим, хто зійде з рейок. Завдяки вашому врівноваженому характеру, інші можуть попросити вас стати їх скелею або плечем, на якому можна поплакати. Тим не менш, нормально плакати разом з ними, якщо ви почуваєтеся зворушеним або навіть якщо ви просто хочете виявити до них трохи солідарності. Зрештою, спокій не означає, що у вас взагалі немає почуттів.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Багато що можна сказати про те, щоб бути добрим слухачем. Можливо, серед вас є людина, якій зараз справді потрібно з кимось поговорити. Ви можете відмахнутися від нього, але гуманнішим буде дозволити йому висловитися. Вам може бути куди піти, але ви ніколи не знаєте, кому дійсно потрібне схвалення. Вони також можуть попросити вашої поради. Навіть якщо вони його не приймуть, просте вислуховування, швидше за все, матиме значення.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ваші емоції сьогодні можуть зашкалювати, так що тримайтеся і не перегинайте ціпок! Дозволити почуттям бігти разом з вами — не найкращий варіант дій — краще зробити глибокий вдих і усунути будь-які стресори. Навіть якщо здається, що все йде не так, швидше за все, все не так погано, як ви вважаєте. Пошук речей, за які ви вдячні, допоможе заглушити емоційний шум.

Риби

19 лютого-20 березня

Занадто рання розмова про ваші проекти може створити проблеми. Як би ви не були раді, що ваші останні роботи будуть реалізовані, промовляння будь-якого з цих планів може наврочити їх! Крім того, хтось інший може не захотіти побачити ваш успіх – приховані зусилля з його боку можуть зробити вашу остаточну презентацію тьмяною. Не варто розповідати світові, скільки у вас курчат, перш ніж вони вилупляться. Тримайте всі ці добрі новини при собі, доки вони не закінчаться.

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