Незважаючи на зменшення чисельності працездатного населення в Україні, влада не має наміру підвищувати пенсійний вік. Держава прагне не примушувати людей працювати довше, а заохочувати їх залишатися на ринку праці якомога довше.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами Жолнович, пенсійний вік, встановлений у 2017 році, є оптимальним і наразі не потребує змін.

"Він [пенсійний вік – прим. ред.] не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це – нормальний варіант", — зазначила очільниця Мінсоцполітики.

За словами міністерки, наразі важливо підтримувати та вдосконалювати навички людей літнього віку, щоб вони могли залишатися на ринку праці якомога довше і з бажанням. Основна увага має бути приділена підвищенню їх цифрової грамотності.

"Потрібно створювати умови, аби люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", — підкреслила Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що в Україні індексація пенсій проводиться один раз на рік. Окрім цього, деякі пенсіонери отримують індивідуальні одноразові виплати щороку. У 2024 році індексація пенсій відбулася в березні і торкнулася понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Джерело: Укрінформ.

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