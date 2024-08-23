В Україні оновлено процедуру надання відстрочки від мобілізації особам, які доглядають за родичами. Відтепер уряд встановив чіткі правила для повідомлення про осіб, які можуть надати постійний догляд за членами сім'ї. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України № 930.

Згідно з новими правилами, військовозобов’язані, які постійно доглядають за хворими батьками чи батьками дружини (чоловіка), повинні вказати у заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, здатних забезпечити постійний догляд.

Однак, якщо військовозобов’язаний доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками, інформація про інших працездатних членів сім’ї, які можуть надати постійний догляд, в заяві не надається.

Крім того, якщо військовозобов’язаний забезпечує постійний догляд за родичами третього ступеня споріднення, які мають інвалідність І або ІІ групи, у заяві слід вказати про відсутність членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тієї особи, за якою здійснюється догляд.

Територіальні центри комплектування під час ухвалення рішення про надання відстрочки від мобілізації перевіряють кілька важливих аспектів. По-перше, вони оцінюють, чи військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку та аналізують його родинні зв’язки з особою, яку він зобов’язаний утримувати або за якою здійснює постійний догляд.

По-друге, перевіряється наявність інших осіб, які проживають за тією ж адресою, що й військовозобов’язаний, або особа, що потребує догляду. Важливо, щоб ці особи також були зареєстровані чи декларували місце проживання за цією адресою.

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