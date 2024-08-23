В Україні булінг (цькування) кваліфікується як адміністративне правопорушення. За такі дії передбачені різні види покарань. Адвокат й магістр права Євгена Буліменка розповів, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.

Згідно зі словами експерта, законодавство визначає булінг (цькування) як будь-які форми психологічного, фізичного, економічного або сексуального насильства в освітньому середовищі, включаючи онлайн цькування (кібербулінг). Такі дії можуть вчинятися:

щодо малолітніх або неповнолітніх осіб

або неповнолітніми особами стосовно інших учасників освітнього процесу

Ці дії можуть завдати шкоди психічному або фізичному здоров'ю потерпілих.

Буліменко зазначив, що булінг (цькування) в Україні є адміністративним правопорушенням і карається відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Покарання передбачає:

Штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень

Громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин

У випадку, якщо булінг здійснюється групою осіб або повторюється протягом року після накладення адміністративного стягнення, покарання стає суворішим:

Штраф від 1700 до 3400 гривень

Громадські роботи тривалістю від 40 до 60 годин

Адвокат пояснив, що адміністративній відповідальності за булінг можуть бути піддані:

Учасники освітнього процесу, включаючи педагогічний та інший персонал навчального закладу

Батьки учнів

Асистенти дітей

"Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють", - підсумував експерт.

Джерело: РБК.

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