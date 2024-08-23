В Україні булінг (цькування) кваліфікується як адміністративне правопорушення. За такі дії передбачені різні види покарань. Адвокат й магістр права Євгена Буліменка розповів, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.
Згідно зі словами експерта, законодавство визначає булінг (цькування) як будь-які форми психологічного, фізичного, економічного або сексуального насильства в освітньому середовищі, включаючи онлайн цькування (кібербулінг). Такі дії можуть вчинятися:
- щодо малолітніх або неповнолітніх осіб
- або неповнолітніми особами стосовно інших учасників освітнього процесу
Ці дії можуть завдати шкоди психічному або фізичному здоров'ю потерпілих.
Буліменко зазначив, що булінг (цькування) в Україні є адміністративним правопорушенням і карається відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Покарання передбачає:
- Штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень
- Громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин
У випадку, якщо булінг здійснюється групою осіб або повторюється протягом року після накладення адміністративного стягнення, покарання стає суворішим:
- Штраф від 1700 до 3400 гривень
- Громадські роботи тривалістю від 40 до 60 годин
Адвокат пояснив, що адміністративній відповідальності за булінг можуть бути піддані:
- Учасники освітнього процесу, включаючи педагогічний та інший персонал навчального закладу
- Батьки учнів
- Асистенти дітей
"Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють", - підсумував експерт.
Джерело: РБК.
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