"ПриватБанк" змінив процедуру отримання своїх карток, але нововведення стосуватиметься не всіх клієнтів.

Великий український банк оновив процес отримання карток, але ці зміни будуть застосовані не до всіх клієнтів. Один з провідних банків України, "ПриватБанк", розширив географію доставки своїх банківських карток клієнтам. Про це повідомила пресслужба "ПриватБанк".

З серпня банківські картки можна отримати також на будь-яку адресу в США, Швейцарії та Словенії через Укрпошту. До кінця 2024 року доставка карток буде безкоштовною для клієнтів, які перевипустили свою поточну картку або відкрили нову цифрову картку через додаток "Приват24".

Щоб замовити пластикову картку, спочатку потрібно оформити або перевипустити її цифрову версію (віртуальну). Це можна легко зробити через сайт або мобільний додаток "Приват24". Після цього в розділі "Усі картки" потрібно вибрати опцію замовлення доставки пластикової картки.

"ПриватБанк" також нагадав, що доставку карток можна замовити не тільки в Україні, але і до 14 інших країн. Окрім США, Швейцарії та Словенії, це Великобританія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія. До цих країн доставку забезпечує не Укрпошта, а "Нова пошта".

У "ПриватБанку" також зазначили, що з початку повномасштабної війни термін дії всіх платіжних карток було автоматично продовжено. Це дозволяє клієнтам безперешкодно використовувати картки для оплати товарів і послуг, а також для зняття готівки.

Якщо потрібен новий випуск картки для активного онлайн-шопінгу, клієнти можуть миттєво оформити цифрову картку через “Приват24”. Фізичну картку можна отримати завдяки логістичному партнеру як в Україні, так і за кордоном.

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