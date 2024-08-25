Дізнайтеся, що посадити у серпні, після збору врожаю цибулі, щоб максимально ефективно використати вільний простір на грядці і підготувати ґрунт до нового сезону.

Дотримання принципів сівозміни є важливим для забезпечення здоров'я ґрунту і зменшення ризику хвороб. Регулярна зміна місця для вирощування культур дозволяє зберігати баланс поживних речовин і знижує ризик зараження.

В серпні, після збору врожаю цибулі, є чудова можливість посадити нові культури. Вільний простір на грядці можна використати максимально ефективно.

Що ж посадити в серпні?

Ґрунт після цибулі зберігає фітонциди, які відлякують морквяну муху, тому посадити в серпні моркву буде чудовим вибором. Морква добре переносить осіннє похолодання, а при нижчих температурах вона стає солодшою. Висаджуючи моркву в серпні, обирайте морозостійкі сорти. Хоча бадилля може постраждати при температурі -8°C, коренеплоди можна захистити, вкривши їх соломою.

Окрім моркви, можна також посадити в серпні редиску, руколу, салат або сидерати. Для сидератів підійдуть овес, фацелія, жито, гірчиця чи маслянична редька. Всі ці варіанти дозволять ефективно використати вільний простір і підготувати ґрунт до наступного сезону.

Цікаві факти про землю:

● Кількість дощових черв’яків на 1 га ґрунту становить приблизно 130 000 особин загальною масою орієнтовно 400 кг. За рік вони підпушують понад 30 тонн землі.

● Ґрунт на французьких виноградниках вважається дорогоцінним, працівники повинні зіскрібати його з черевиків, щоби повернути назад.