Цей рецепт допоможе вам приготувати дуже ніжний меренговий рулет, який стане справжнім хітом серед любителів солодощів. Він легко готується з доступних інгредієнтів, а результат перевершить усі очікування.

Інгредієнти:

Приготування:

Щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет, почніть з того, що збийте яєчні білки з дрібкою солі.

Як тільки з'явиться біла піна, поступово, по чайній ложці, додайте цукор і цукрову пудру, продовжуючи збивати. Це важливий етап, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.

Додайте кукурудзяний крохмаль і лимонний сік, коли білки стануть міцними і на вінчику утворяться стійкі піки.

Викладіть меренгу на пергаментний папір, розрівняйте її рівномірно і випікайте 40 хвилин при температурі 130°С. Цей крок також важливий, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.

Для крему змішайте вершки, крем-сир і цукрову пудру. Полуницю наріжте кубиками.

Готову меренгу переверніть внутрішньою стороною догори, нанесіть крем, викладіть полуницю і скрутіть у рулет, використовуючи пергамент або харчову плівку.