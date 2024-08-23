Цей рецепт допоможе вам приготувати дуже ніжний меренговий рулет, який стане справжнім хітом серед любителів солодощів. Він легко готується з доступних інгредієнтів, а результат перевершить усі очікування.

Інгредієнти:

  • Яєчні білки — 200 г
  • Цукор — 100 г
  • Цукрова пудра — 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 30 г
  • Щіпка солі
  • Лимонний сік — 5 г
  • Свіжа полуниця — 350 г
  • Крем-сир — 300 г
  • Вершки 33% — 60 г
  • Цукрова пудра — 20 г

Меренговий рулет

Приготування:

  1. Щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет, почніть з того, що збийте яєчні білки з дрібкою солі.

  2. Як тільки з'явиться біла піна, поступово, по чайній ложці, додайте цукор і цукрову пудру, продовжуючи збивати. Це важливий етап, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.

  3. Додайте кукурудзяний крохмаль і лимонний сік, коли білки стануть міцними і на вінчику утворяться стійкі піки.

  4. Викладіть меренгу на пергаментний папір, розрівняйте її рівномірно і випікайте 40 хвилин при температурі 130°С. Цей крок також важливий, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.

  5. Для крему змішайте вершки, крем-сир і цукрову пудру. Полуницю наріжте кубиками.

  6. Готову меренгу переверніть внутрішньою стороною догори, нанесіть крем, викладіть полуницю і скрутіть у рулет, використовуючи пергамент або харчову плівку.

  7. Загорніть рулет у харчову плівку та поставте в холодильник на кілька годин.

Меренговий рулет

Джерело: hectorjimenezbravo

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