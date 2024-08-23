Цей рецепт допоможе вам приготувати дуже ніжний меренговий рулет, який стане справжнім хітом серед любителів солодощів. Він легко готується з доступних інгредієнтів, а результат перевершить усі очікування.
Інгредієнти:
- Яєчні білки — 200 г
- Цукор — 100 г
- Цукрова пудра — 100 г
- Кукурудзяний крохмаль — 30 г
- Щіпка солі
- Лимонний сік — 5 г
- Свіжа полуниця — 350 г
- Крем-сир — 300 г
- Вершки 33% — 60 г
- Цукрова пудра — 20 г
Приготування:
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Щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет, почніть з того, що збийте яєчні білки з дрібкою солі.
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Як тільки з'явиться біла піна, поступово, по чайній ложці, додайте цукор і цукрову пудру, продовжуючи збивати. Це важливий етап, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.
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Додайте кукурудзяний крохмаль і лимонний сік, коли білки стануть міцними і на вінчику утворяться стійкі піки.
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Викладіть меренгу на пергаментний папір, розрівняйте її рівномірно і випікайте 40 хвилин при температурі 130°С. Цей крок також важливий, щоб приготувати дуже ніжний меренговий рулет.
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Для крему змішайте вершки, крем-сир і цукрову пудру. Полуницю наріжте кубиками.
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Готову меренгу переверніть внутрішньою стороною догори, нанесіть крем, викладіть полуницю і скрутіть у рулет, використовуючи пергамент або харчову плівку.
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Загорніть рулет у харчову плівку та поставте в холодильник на кілька годин.
Джерело: hectorjimenezbravo
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