В Одеській обласній психіатричній лікарні №2, яка надає медичну допомогу військовим, умови перебування є вкрай незадовільними. На стінах помітна пліснява, а якість їжі потребує значного покращення.

Про це повідомив бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля у Telegram.

За словами Коноплі, він проходить лікування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Військовий звинувачує заклад у постачанні неякісної їжі, яку він описує як "молочний клей", і скаржиться на плісняву на стінах палат.

Чоловік наголосив, що таке харчування є неприйнятним для військових, які потребують збалансованого раціону для відновлення. У меню відсутні фрукти та овочі, а їжу готують з неякісних продуктів.

"Чому я думаю, що маю право оцінювати їжу у лікарні? Тому що за ці майже три роки війни я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях та реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно. Є овочі, є фрукти. Тому коли я потрапляю до лікарні, розумію, що приїхав від'їстися, щоб повернутися сповненим сил назад на службу", — зазначив парамедик.

Він підкреслив, що обіцянки покращити умови не були виконані. Хоча його переводять до іншої лікарні, він оголосив голодування, поки ситуація не буде вирішена для всіх пацієнтів закладу.

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