Тариф для населення залишається без змін, і нарахування відбуватиметься, як і раніше, але деякі можуть платити менше.

З початку серпня тарифи на електроенергію зросли, включаючи тарифи для двозонних лічильників. Однак залишається питання, чи буде скасовано тариф "день-ніч". Зараз основний тариф на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат. Водночас власники двозонних та тризонних лічильників платять за іншими тарифами.

Тариф "день-ніч" для населення залишається без змін, і нарахування відбуватиметься так, як і раніше.

Тарифи для двозонних лічильників:

З 07:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат.

З 23:00 до 07:00 – 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи для тризонних лічильників:

З 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат (коефіцієнт 1,5).

З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат (коефіцієнт 1).

З 23:00 до 07:00 – 1,73 гривні за кіловат (коефіцієнт 0,4).

Нагадаємо також, що НАК "Нафтогаз" не планує підвищувати тарифи на газ у наступному опалювальному сезоні 2024 – 2025 років для різних споживачів, включаючи домогосподарства та теплокомуненерго.

CEO Олексій Чернишов заявив, що споживання російського газу або газу з дотаціями шкодить незалежності та суверенітету України, відзначаючи, що це частково пояснює причини поточної війни. Чернишов підкреслив, що енергетичний суверенітет є важливим для забезпечення повної незалежності та суверенітету країни.

Джерело: 24Канал.

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