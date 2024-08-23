Досудове розслідування завершено та справу передано до суду під наглядом Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

У Житомирській області завершено досудове розслідування щодо 38-річного жителя Коростеня, який підозрюється в отриманні хабаря за "посередницькі послуги" з виключення місцевого мешканця з військового обліку. Чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області.

За даними слідства, підозрюваний, який працював водієм у Регіональному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК), у травні 2024 року натякнув знайомому на можливість впливу на перевірку статусу військовозобов'язаних через спеціалізовану інформаційну систему. Знайомий попросив його перевірити дані про одного з друзів, надавши фото військово-облікових документів.

Підозрюваний заявив, що виявив у системі інформацію про те, що чоловік ухиляється від військової служби і перебуває в розшуку. Він запропонував допомогти видалити ці дані з бази "Оберіг" та внести зміни у військові документи, щоб виключити його з обліку, за плату в 1000 доларів США.

На початку червня підозрюваний зустрівся з клієнтом, отримав від нього військовий квиток і 500 доларів як частковий платіж. Наступного дня він надав документ з внесеними відмітками та отримав решту суми.

Досудове розслідування завершено, і справа передана до суду під наглядом Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Підозрюваному висунуто звинувачення у зловживанні впливом. Йому загрожує штраф від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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